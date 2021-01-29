Брюссель, , 19:32 — REGNUM Экспорт вакцин от коронавируса из Европейского союза не будет возможен без согласия всех стран — членов объединения. Соответствующее решение приняла 29 января Европейская комиссия.

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Как уточняется, речь идёт о препаратах компаний, с которыми Евросоюз заключил соглашения о поставках.

«Еврокомиссия ввела в действие меру, предполагающую, что экспорт данной продукции за пределы ЕС подлежит разрешению государств-членов», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что данное решение принято в целях «обеспечения своевременного доступа к вакцинам для всех граждан ЕС и решения сегодняшней проблемы отсутствия прозрачности экспорта вакцин».

Ведённые ограничения будут действовать до конца марта 2021 года, добавили в Еврокомиссии.

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