Воронеж, , 17:52 — REGNUM В Воронежской области 29 января подтверждено 378 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 57 тыс. 468 положительных тестов.

За весь период наблюдения 51 тыс. 624 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 369 — за последние сутки. 1546 человек скончались.

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