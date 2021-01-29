Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Приказ Минобрнауки о возвращении к обучению в вузах в офлайн-режиме оставляет «больше вопросов, чем ответов». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Анатолий Оводенко.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Согласно приказу, подписанному главой министерства Валерием Фальковым, с 8 февраля все подведомственные вузы должны вернуться с каникул к традиционному формату обучения в гибридной форме — с контролем температуры, дезинфекцией каждые 4 часа и другими нюансами.

Анатолий Оводенко отметил, что комментировать создавшуюся ситуацию «крайне сложно», так как каждый ректор должен будет сам решить, что для него «смешанная» или «гибридная» система обучения, затрагивает это гуманитарные или технические специальности.

«Есть вещи, которые не указаны в приказе: касается ли это дневных, вечерних или заочных отделений, касается ли иностранцев. У нас же не просто учеба — у всех свои обстоятельства. Самое главное — большое число народу просто уехало. И они должны к 8-му числу вернуться в общежития. Вопросов больше, чем ответов, но в каждом регионе ректор отвечает головой. На всё про всё одна неделя. И не то что непростая неделя, а неделя — особенно в Питере — сплошных вопросов», — сказал Оводенко.

Он предложил «посочувствовать тем, кто принимает решения».

В Петербурге, напомнил президент ГУАП, есть вузы, подведомственные 14 различным министерствам, не только Минобрнауки. «Есть слова «приказываю» — это Фальков. А для остальных министерств это рекомендовано. А что это такое? Все перекладывают с одной головы на здоровую», — сказал Оводенко.

Он также удивлен тем фактом, что возвращение к офлайн-обучению никак не поставили в зависимость от прививок, по крайней мере, в приказе вакцинация от коронавируса для преподавательского состава или студентов не упоминается.

«В приказе нет слова «вакцинация». Это как это?» — недоумевает президент ГУАП.

Ранее ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев в беседе с ИА REGNUM отметил, что в вопросе возвращения вузов в офлайн «не должно быть бездумного подхода».

Читайте ранее в этом сюжете: Студенты университета в Ленобласти продолжат учиться в смешанном формате