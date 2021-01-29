Пенза, , 17:13 — REGNUM На прививку от новой коронавирусной инфекции в Пензенской области записались около 5 тыс. человек, при этом не учитываются те, кто уже прошел вакцинацию. Об этом 29 января в ходе прямой линии сообщила замминистра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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Один из жителей изъявил желание прививаться не «Спутником V», а другой вакциной и поинтересовался у представителя облминздрава о завозе «ЭпиВакКороны». Чижова ответила, что ее поступления ожидают в конце февраля, а прививать начнут с марта. В регионе необходимо привить около 60% населения, которое не переболело ковидом. Будем надеется, что это приведет к снятию масок, добавила она.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области запись на вакцинацию от коронавируса будет доступна только через единый портал госуслуг РФ. Желающий пройти иммунизацию сам выбирает место, дату и время. Централизация записи позволит медорганизациям упорядочить очередность вакцинации.

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