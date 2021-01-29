Пенза, , 15:38 — REGNUM В Пензенской области запись на вакцинацию от коронавируса будет доступна только через единый портал госуслуг РФ. Информирует об этом пресс-служба облминздрава.

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Основным преимуществом единого портала является то, что желающий пройти иммунизацию сам выбирает место, дату и время. После проведенной вакцинации пациент сможет вести «дневник самонаблюдения», отмечая ежедневно изменения в своем самочувствии, и направлять лечащему врачу динамику состояния.

Централизация записи позволит медорганизациям упорядочить очередность вакцинации. Процедура записи через «Госуслуги» — максимально упрощена, отмечает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области для иммунизации трудовых коллективов организованы мобильные бригады, которые обеспечены специальными переносными термоконтейнерами для транспортировки, так как вакцина может храниться только при температуре минус 18 градусов. Перед прививкой препарат размораживают, а вакцинируемый в это время проходит осмотр врача и заполняет анкету.

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