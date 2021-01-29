Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Некоторые стационары Петербурга, лечащие сейчас пациентов с ковидом, будут перепрофилированы обратно в ближайшее время в связи со снижением заболеваемости. Об этом объявил 29 января глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, директор Центра Алмазова, академик Евгений Шляхто, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мариинская больница (приёмный покой) Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Планы есть, и мы точно понимаем, что в ближайшее время будет возвращена в строй Мариинская больница», — сказал Шляхто.

Он подчеркнул, что это большой госпиталь, который сразу снимет значительную нагрузку с тех немногих стационаров, которые не работают с COVID-19 и вынуждены брать пациентов по другим профилям со всего города.

«По-моему, и детская больница Филатова будет тоже перепрофилирована обратно. Что касается нас, то мы планируем с середины февраля перепрофилировать институт Поленова, будем возвращаться к нормальной жизни», — уточнил глава Центра им. Алмазова.

Он заявил, что в городе наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, есть тенденция на уменьшение как числа новых случаев, так и госпитализаций с COVID-19 и пневмониями.

«Мы видим увеличение свободного коечного фонда до 30%, идет речь уже об обратном перепрофилировании больниц. Мы видим уменьшение и госпитальной летальности, хотя у лиц старшего поколения она остается высокой», — заявил академик Шляхто.

По его мнению, причина снижения заболеваемости лежит как в верных решениях со стороны правительства Петербурга, так и в большей сознательности горожан, которые привыкли носить маски и перчатки в общественных местах, а также и в общем количестве в той или иной форме переболевших петербуржцев — около 1,5 млн человек, по предварительным оценкам.

По данным на 28 января, в Петербурге было 4576 свободных коек — это 36,5% от всего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего в городе развернуто 12 538 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией.

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