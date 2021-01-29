Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Члены движения «За народ» 29 января провели в Тбилиси марш протеста, на котором потребовали отменить карантинные ограничения в Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Участники акции наклеивали на автомобили стикеры с лозунгом: «Страна должна быть открыта». Как рассказали активисты журналистам, они призывают население страны с 1 февраля, если не отменят ограничения, заявить о гражданском неповиновении.

«Нет альтернативы открытию страны. Общественный транспорт должен начать работать 1 февраля, необоснованно установленный комендантский час должен быть отменен. Нам нужен план правительства о том, как выйти из этой ситуации», — сказала журналистам основательница движения «За народ» Анна Долидзе.

Напомним, ранее в правительстве Грузии объявили о постепенной отмене карантинных мер, действующих с 28 ноября 2020 года. 1 февраля снимается большинство ограничений по всей стране, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси. В этих городах действие карантинных мер продлили до 1 марта. На акциях протеста, которые проходят в грузинской столице в последние дни, чаще всего требуют отменить комендантский час и разрешить работу общественному транспорту.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии анонсировали проведение новой протестной акции