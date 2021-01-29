Подгорица, , 13:42 — REGNUM Скорее всего, в Черногорию прибыл новый штамм коронавируса. По данным портала CDM, один пациент заражен, и ожидается официальное подтверждение анализируемого образца, который должен прибыть из лаборатории в Германии.

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Институт общественного здравоохранения отправил образцы, чтобы определить, есть ли среди них новый штамм коронавируса.

Эпидемиолог Института общественного здравоохранения Каролина Хайдукович предупредила граждан, что если они уже заразились коронавирусом, это не обязательно означает, что они не получат новый штамм вируса.

После появления в Великобритании нового штамма коронавируса многие страны отменили полеты в эту страну. В Черногорию из Великобритании можно въехать только с отрицательным ПЦР-тестом.