Екатеринбург, , 12:34 — REGNUM Примерно 20 тыс. жителей Свердловской области изъявили желание привиться от COVID-19 с начала вакцинации, сообщили в региональном оперштабе журналистам.

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Такое количество человек записались на прививку либо по единому телефону 122, либо через медицинские учреждений, заявили в штабе агентству «Интерфакс».

По данным врачей, вакцинацию прошли уже 14 тыс. человек. В регион поступило более 50 тыс. доз вакцины «Спутник V». Также в области приняли первую партию препарата «ЭпиВакКорона» (рассчитанную на 1 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, жители Свердловской области уже начали прививаться вакциной «ЭпиВакКорона». Прививку поставили, в частности, 74-летней пенсионерке.

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