Ростов-на-Дону, , 12:15 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки подтверждено 20 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 января.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 47 лет до 91 года и 11 мужчин в возрасте от 54 до 79 лет. Пациенты имели хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса в Ростовской области достигло 2 тыс. 606 человек.

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