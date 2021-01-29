Вашингтон, , 10:42 — REGNUM Популярная карточная ролевая игра Slay the Spire выйдет на Android-устройствах уже 3 февраля 2021 года. Об этом 28 января сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/PlayHumbleGames/status/1354489432372436992

В 2020 году игра уже выходила на iOS-устройствах. Эксперты ожидают, что цена для Android-версии будет такой же (около тысячи рублей).

Напомним, в Slay the Spire геймеры управляют героем, который пытается покорить высокую башню, состоящую из множества этажей. Главными особенностями проекта являются процедурная генерация каждого нового уровня и использование специальных карт в качестве способностей персонажа.

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