Джакарта, , 10:34 — REGNUM После различных дипломатических усилий 158 индонезийских рабочих-мигрантов смогли успешно покинуть Папуа-Новая Гвинея, Фиджи, Соломоновы и Маршалловы острова, сообщает Sindonews.

По данным источника, 35 индонезийских моряков были задержаны на пять месяцев в Маджуро (Маршалловы острова) после истечения срока рабочего контракта на рыболовном судне под флагом Китая.

Индонезийские моряки не смогли вернуться домой из-за сложившейся эпидемической ситуации. По той же причине не смогли вернуться на родину 29 индонезийских граждан с Фиджи, 15 — с Папуа-Новой Гвинея и 78 с Соломоновых островов.

Как сообщало ИА REGNUM, вооруженные силы Индонезии не будут увеличивать меры безопасности в регионе Северная Натуна в ответ на горячую ситуацию, которая возникла в водах Южно-Китайского моря.

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