Алжир, , 07:04 — REGNUM Первая партия российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» поступит в Алжир 29 января. Об этом сообщает агентство Algeria Press Service со ссылкой на официального представителя алжирского правительства Аммара Бельхимера.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Прибытия груза ожидают в аэропорту Буфарик в провинции Блида. Уже с 30 января в этом регионе республики начнут массовую вакцинацию от COVID-19. Первыми препарат получат медработники, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Алжире 10 января. Официальный представитель комитета по отслеживанию коронавируса в стране Джамаль Фурар назвал российский препарат эффективным и безопасным.

Читайте ранее в этом сюжете: Вакцина «Спутник V» была названа в Алжире эффективной и безопасной

Читайте развитие сюжета: В ВОЗ предупредили о «страшном шторме» из-за COVID-19 в Африке