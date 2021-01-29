Белград, , 03:01 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 637 поведённых ПЦР-тестов, выявили 1592 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 21 человек скончался. К аппаратам ИВЛ подключено 162 пациена. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 28 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 390 637, а количество смертельных случаев выросло до 3965 человек.

Напомним, Сербия, привив от коронавируса 375 320 своих граждан, занимает второе место в Европе по количеству вакцинаций на миллион жителей. На первом месте находится Великобритания, а за Сербией следуют Мальта, Исландия, Дания, Румыния, Словения и Испания.

Вакцинация в Сербии также проводится в сельской местности.

Председатель правительства Сербии Анна Брнабич объявила, что 29 января ожидается новая поставка 40 000 доз российской вакцины «Спутник-V», а 1 февраля прибудет еще 9800 доз вакцины «Файзер».