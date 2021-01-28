Лиссабон, 28 января 2021, 21:17 — REGNUM Правительство Португалии объявило о решении закрыть границу с Испанией, сообщает 28 января телеканал RTP.
Отмечено, что такое решение принято из-за ухудшающейся обстановки с эпидемией коронавируса.
Граница между Португалией и Испанией будет закрыта на две недели
Заявление об этом сделал глава МВД Португалии Эдуардо Кабрита, выступая в парламенте в ходе обсуждения вопроса об очередном продлении чрезвычайного режима в стране.
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