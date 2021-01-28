Санкт-Петербург, , 16:26 — REGNUM В общественных слушаниях по застройке апартаментами территории завода «Красный Выборжец» в Петербурге не поучаствовал ни один человек. По крайней мере ни одного предложения или корректировки проекта в комитет по градостроительству и архитектуре так и не поступило. Об этом отчитались в Смольном, опубликовав результаты этих слушаний.

Они проходили в онлайн-формате, на что ранее жаловались городские депутаты, опасаясь, что в таком режиме слушания не будут привлекать внимания местных жителей.

Заметим, на бывшей территории завода на участке между Свердловской набережной и улицами Арсенальной, Минеральной и Ватутина в Калининском районе появится почти 500 тыс. кв. м жилья и апартаментов. Компания «БФА-Девелопмент» планирует заврешить работы к 2025 году.

Комплекс построек меднопрокатного и трубного завода «Розенкранц», который был переименован в «Красный Выборжец» только в 1922 году, является объектом культурного наследия. Выявленными памятниками здесь также являются инструментальные мастерские механического и машиностроительного завода «Феникс», комплекс Санкт-Петербургской женской исправительной тюрьмы и комплекс построек водоподъёмной станции. Некоторые из зданий предполагается реконструировать.

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