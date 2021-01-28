Новосибирск, , 15:23 — REGNUM Новосибирские школы вернулись к плановому режиму работы после периода аномальных холодов. Полностью возобновлён подвоз обучающихся в образовательные организации. Об этом сообщило региональное правительство.

Напомним, что в период сильных морозов — 25 и 26 января, когда температура воздуха опускалась до −35… −45°C, в ряде районов по решению администраций школ частично был отменён подвоз детей в школы.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, в целом ситуация по распространению коронавируса стабилизируется, все необходимые ограничения в образовательных организациях соблюдаются.

Согласно официальным данным на 27 января, из-за коронавируса в 39 общеобразовательных организациях на контроле находятся 66 заразившихся, в том числе 18 детей и 48 взрослых.