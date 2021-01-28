Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM У станции метро «Проспект Ветеранов» в Кировском районе Санкт-Петербурга открылась перехватывающая парковка на 55 машиномест. Она стала третьей «перехваткой» в районе и 18-й в городе.

Перехватывающая парковка у станции метро «Проспект Ветеранов» КРТИ

Новая стоянка должна помочь автомобилистам района, испытывающего серьезные трудности с пропуском трафика, добраться в другие части города на общественном транспорте.

Площадь новой автостоянки — 1700 кв. метров, она работает в автоматизированном режиме круглосуточно. Стоимость работ по созданию новой парковки составила 8,2 млн рублей.

На эти средства установлено автоматизированное парковочное оборудование с программным обеспечением — это кассы оплат, шлагбаумы на въезд-выезд, электронное табло, парковочный светофор, антивандальные камеры для считывания номеров и другое оборудование.

Как сообщили 28 января в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга (КРТИ), на сегодня в Санкт-Петербурге функционируют 18 городских автостоянок на 2694 парковочных места и 16 перехватывающих автостоянок общей вместимостью 1719 машиномест.

Напомним, для бесплатного размещения транспортного средства на перехватывающей парковке в Петербурге необходимо заехать на автостоянку с 06:01 до 20:00 часов, после чего, оставив автомобиль, совершить поездку на общественном транспорте и оплатить ее с помощью «Подорожника». Вернувшись, надо приложить «Подорожник» к автоматизированной кассе оплаты и покинуть автостоянку до 23:59 часов текущих суток.

«Если не использовать автостоянку в режиме «перехвата», то стоимость парковки в дневное время составит 25 рублей в час. С 20:01 до 06:00 стоимость разового размещения транспортного средства — 150 рублей», — добавили в КРТИ.

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