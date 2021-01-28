Москва, , 15:16 — REGNUM Информация о том, что 30 и 31 января 2021 года в Москве планируется закрыть все оружейные магазины не соответствует действительности. Как заявили 28 января ИА REGNUM в Росгвардии, никаких рекомендаций не было.

«Росгвардия никаких рекомендаций о закрытии в оружейные магазины не направляла», — уточнил представитель Росгвардии.

Ранее телеграм-каналы сообщили о том, что оружейным магазинам столицы разослано распоряжение Росгвардии приостановить свою деятельность в указанные числа.

Читайте ранее в этом сюжете: «Бойцу» с незаконной акции в Москве предъявили обвинение