Ванкувер, Канада, , 09:53 — REGNUM Electronic Arts основала новую студию в Ванкувере (Канада) для разработки будущих частей симулятора скейтбординга Skate. Об этом 27 января корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «СофтКлаб».

Студию Full Circle возглавит Дэниэл Маккаллох, бывший глава Xbox Live. Сообщается также, что к разработке вернулись создатели оригинальных Skate Деран Чанг и Каз Парри.

Напомним, Skate — это серия симуляторов скейтбординга, разработанная студией EA Black Box. Релиз первой части состоялся в 2007 году.

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