Южно-Сахалинск, , 07:48 — REGNUM На Сахалине фиксируется постепенное снижение выявляемых ежесуточно случаев заражения коронавирусом. Так, за последние 24 часа в островном регионе инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 103 жителей (на 26 января — у 114, на 25 января — у 120, на 24 января — у 117), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе при правительстве области.

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За весь период пандемии на Сахалине выявили 19 408 случаев заражения коронавирусом.

За прошедшие сутки ещё 92 человека были выписаны в связи с выздоровлением. За всё время успешно справились с COVID-19 16 354 жителя области. Ещё 3028 носителей коронавируса проходят лечение в стационарах и на дому.

В островном регионе за последние сутки не зарегистрировано смертей пациентов от COVID-19. За всё время на Сахалине жертвами коронавируса стали 26 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, санитарно-эпидемиологические ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, могут быть отменены к лету 2021 года. Такой прогноз сделал в беседе с изданием «Ура.ру» сотрудник Центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.