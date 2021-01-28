Москва, , 05:07 — REGNUM Сантитарно-эпидемиологические ограничения, введённые в России в связи с распространением коронавируса, могут быть отменены к лету 2021 года. Такой прогноз сделал сотрудник центра имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов.

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«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять», — сказал он в беседе с изданием «Ура.ру».

Ершов добавил, что пандемия коронавируса завершится только после выработки коллективного иммунитета, то есть «когда 70−80% людей проконтактируют с вирусом».

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан прогнозировал, что начавшаяся в ряде стран вакцинация от коронавирусной инфекции не приведёт к тому, что в мире в 2021 году сформируется коллективный иммунитет от COVID-19.

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