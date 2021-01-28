Абуджа, , 05:20 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари подписал указ, вводящий новые ограничения в стране в связи с пандемией коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба нигерийского правительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Согласно указу, жителям Нигерии будет необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. Также запрещено собираться группами более 50 человек. Новый закон вводит и новые правила работы учреждений торговли и заведений общественного питания. В частности, посетителям будет необходимо носить медицинские маски и использовать антисептики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января министерство здравоохранения Нигерии запросило у Афросоюза 10 млн доз вакцины против коронавирусной инфекции. Предполагается, что препарат поступит на нигерийскую территорию в марте 2021 года.