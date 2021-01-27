Париж, , 23:20 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 74 456 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 350 пациентjd. Об этом в среду, 27 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 26 916 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,106 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января организаторы Каннского кинофестиваля объявили о переносе мероприятия с 11−21 мая на 6−17 июля 2021 года из-за неопределенной ситуации в связи с пандемией коронавируса.

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