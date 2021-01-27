Турин, Италия, , 23:01 — REGNUM Мэр Турина Кьяра Аппендино в среду, 27 января, была признана виновной и приговорена к 18 месяцам лишения свободы условно по делу о массовой давке на туринской площади Сан Карло.

Вместо с ней были приговорены, также к условным срокам, еще несколько чиновников. Им вменили необеспечение должных мер безопасности. Обвинение просило для Аппендино 20 месяцев тюрьмы.

Трагедия произошла летом 2017 года на площади Сан Карло в центре Турина. Во время просмотра финала футбольной Лиги чемпионов (с участием местного «Ювентуса») на площади началась давка. Два человека погибли, около полутора тысяч получили травмы разной степени тяжести.

Следствие установило, что давка началась вследствие провокации. Организаторы и исполнители этой провокации, приведшей к панике, были найдены и приговорены к реальным срокам лишения свободы.