Подгорица, , 17:56 — REGNUM Некоторым гражданам Черногории уже сделали прививки от коронавируса в Сербии, куда первые дозы вакцины поступили в конце прошлого года, а массовая иммунизация населения началась в середине января, пишет издание Vijesti.

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Коммерческая цена первой из двух доз китайской вакцины «Синофарм» обошлась в Сербии гражданам Черногории примерно в 70 евро.

По состоянию на 26 января в Сербии были вакцинированы около 300 000 жителей. В Черногории дата начала вакцинации пока неизвестна.

Правительство Сербии объявило, что страна занимает четвертое место в Европе по количеству вакцинированных граждан на миллион жителей, за ней следуют Великобритания, Мальта и Исландия.

Министр здравоохранения Златибор Лончар заявил, что в настоящее время в Сербии имеется более полумиллиона вакцин против коронавируса, и что «будет использоваться большее их количество».

В этом году планируется вакцинировать 20% населения. К началу этой недели на вакцину обратилось более полумиллиона граждан. Вакцины «Файзер / Бионтек», «Спутник V» и «Синофарм» доступны в Сербии, и ожидается прибытие еще двух — «Astra Zeneka» и «Moderna».