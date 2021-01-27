Варшава, , 16:52 — REGNUM Представители Социологического центра IBRiS провели в Польше исследование общественного мнения на предмет, какие основные направления во внутренней и внешней политике США должны быть реализованы администрацией нового президента Джо Байдена. Результаты исследования опубликованы в издании Rzeczpospolita.

Респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа на выбор, что должен сделать Байден в первую очередь. В частности, среди вариантов были «защитить Запад от политики России», «избавить Штаты от противоречий в области расовой и гендерной дискриминации», «укрепление международных институтов» и т.д.

Наиболее популярным оказался вариант «избавить Штаты от противоречий в области расовой и гендерной дискриминации» — его выбрали около 54% всех респондентов. На втором месте оказался вариант «укрепить международные институты, например, ООН» с показателем в 50,6%. Тройку лидеров замкнул вариант «защитить страны Запада от России» (48%).

На четвертом месте оказался вариант «прекратить гонку вооружений и глобальное соперничество» — его выбрали 35,7% жителей Польши, а вариант «увеличить военное присутствие в Польше» выбрали лишь 20,7%. Самым непопулярным вариантом оказался «активнее участвовать в глобальных конфликтах» — так считает 13,7% опрошенных.

Исследование было проведено 22−23 января текущего года. В нем приняли участие 1 100 взрослых жителей Польши.