Москва, , 15:53 — REGNUM Все желающие смогут посмотреть уникальные материалы о блокаде Ленинграда. Главархив Москвы впервые опубликовал материалы о помощи столицы блокадному Ленинграду, сообщается на портале мэра столицы.

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В новом разделе онлайн-музея «Москва — с заботой об истории» размещены оцифрованные документы, фотографии военного фотокорреспондента газеты «Правда» и фильм-лекция о жизни жителей Ленинграда во время блокады.

Открытие нового раздела приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда, который отмечается 27 января. «Важно не только сохранять память о Великой Отечественной войне, но и рассказывать о подвигах советского народа, знакомить с документами, которые их отражают», — считает заммэра Анастасия Ракова.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Главархив Москвы реализовал несколько важных проектов.

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