Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд признал мужчину виновным в убийстве женщины-гида и приговорил к 18 годам лишения свободы. Приговор прозвучал после того, как коллегия присяжных решила, что подсудимый заслуживает снисхождения, сообщила 27 января объединённая пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 26-летний на тот момент Денис Сульдин, проживавший в одном из многоквартирных домов на бульваре Новаторов в Кировском районе Петербурга, обратил внимание на «состоятельную» соседку по жилому комплексу.

58-летняя женщина жила этажом выше, будущий убийца часто видел свою потенциальную жертву, в том числе за рулем автомобиля Volvo XC 40. В какой-то момент безработный Сульдин решил убить соседку и похитить хранящиеся в ее квартире материальные ценности.

Свою страшную задумку он решил воплотить ночью 22 августа 2019 года. Поискав в интернете способы убийства, он подкараулил соседку, когда та вернулась домой. После чего напал на нее со спины и не менее трех раз ударил в шею острым предметом.

От полученных ран женщина скончалась на пороге своей квартиры. Сульдин обыскал дом и похитил 12 тыс. рублей, банковские карты, телефон за 8990 рублей и ключи от иномарки. Затем сел в принадлежавший жертве Volvo стоимостью 3 350 000 рублей и уехал в Москву.

По дороге в столицу Сульдин избавился от окровавленной одежды в лесу в Новгородской области, а также выяснил, что может управлять банковскими счетами убитой с помощью украденного смартфона. После чего перевел на свою карту 1 063 000 рублей.

После задержания мужчина дал признательные показания. Его дело рассматривалось в Санкт-Петербургском городском суде с участием коллегии присяжных, которая, отвечая на восемь вопросов суда, признала Сульдина виновным голосами шести к двум.

«По статьям 105 («Убийство») и 162 («Разбой») Сульдин, по мнению присяжных, заслуживает снисхождения, а по статье 158 («Кража») — нет, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в исправительной колонии строгого режима».

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