Пусан, Южная Корея, , 15:04 — REGNUM В южнокорейском городе Пусан и столице Японии Токио 26 января прошли поминальные мероприятия по случаю 20-й годовщины со дня смерти южнокорейского студента Ли Су Хёна, который погиб, спасая человека. Об этом сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на свои источники.

Будучи студентом Сеульского университета Корё, 26-летний парень проходил стажировку в Токио. 26 января 2001 года после занятий он ожидал поезда метро на перроне в районе Синдзюку. В какой-то момент недалеко от него японец, находящийся в нетрезвом состоянии, упал на рельсы. Молодой человек без промедления бросился вниз, чтобы спасти упавшего. Однако он не успел до подхода поезда и погиб.

Известно, что гибель южнокорейского парня вызвала сочувствие не только у корейского, но и у японского народа.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Сэ Гюн и лидер правящей Демократической партии «Тобуро» Ли Нак Ён отправили на место проведения церемонии в Синдзюку поминальные венки.

А посол Южной Кореи в Японии Кан Чхан Иль по этому случаю выступил с видеообращением. В нём он подчеркнул, что Сеулу и Токио необходимо преодолеть нынешние трения и стремиться к развитию двухсторонних отношений, символом дружественности которых стала жертва Ли Су Хёна.

В поминальной церемонии, прошедшей в японском районе Синдзюку, приняли участие около 40 представителей различных организаций Южной Кореи и Японии. А на церемонии, прошедшей на муниципальном кладбище Пусана, где был похоронен 26-летний студент, приняли участие мать покойного и генеральный консул Японии в Пусане.