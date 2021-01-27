Ростов-на-Дону, , 14:37 — REGNUM В систему контроля Центра управления регионом в Ростовской области будет включено направление «Экология». Поставить на мониторинг экологические проблемы необходимо до мая 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

В настоящее время с помощью систем «Инцидент Менеджмент» и «Платформа обратной связи» проводится мониторинг и контроль за реакцией органов власти на запросы граждан по восьми направлениям: здравоохранение, образование, социальная защита, жилищно-коммунальное хозяйство, твёрдые коммунальные отходы, дороги, транспорт, энергетика.

Напомним, что в Ростовской области ЦУР был создан в ноябре 2020 года. В течение 2021−2022 годов на Дону будет создана сеть муниципальных филиалов Центра управления регионов, что позволит более оперативно реагировать на обращения граждан.

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