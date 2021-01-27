Париж, , 14:46 — REGNUM Представители Ассоциации медицинских учреждений Парижа заявили, что около 10% всех заражений коронавирусом в центральном регионе Франции Иль-де-Франс приходится на «британский» штамм SARS-CoV-2. Об этом в среду, 27 января, сообщает Le Figaro.

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По итогам обработки 1080 ПЦР-тестов на коронавирус, реализованных в промежуток между 11 и 21 января, медицинские учреждения региона Иль-де-Франс выявили 9,4% положительных результатов на «британский» вариант SARS-CoV-2. При этом на национальном уровне этот показатель составляет 9,4%.

Как уточняют журналисты, в указанный период произошел «значительный рост» числа случаев заражения «британским» штаммом SARS-CoV-2.

Напомним, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 086 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,079 млн.

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