Вальядолид, Испания, , 14:17 — REGNUM Власти испанского автономного сообщества Кастилия-и-Леон распорядилась уничтожить более тысячи норок на одной из ферм региона в связи с выявленным очагом коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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«Программа профилактики, наблюдения и контроля за SARS-CoV-2 на фермах [по разведению] американских норок позволила выявить заражение этим вирусом <…> в провинции Авила», — говорится в сообщении.

Всего из-за вспышки вируса будет уничтожено 1010 фермерских норок.