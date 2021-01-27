Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Вопрос о введении так называемых ковид-паспортов на территории Свердловской области зависит от решения Министерства здравоохранения РФ. Об этом заявила и.о. заместителя министра здравоохранения региона Екатерина Ютяева на пресс-конференции.

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Чиновница уточнила, что в федеральном министерстве сейчас прорабатывают данный вопрос. В Свердловской области готовы реализовать все директивы Минздрава, «как только появятся нормативные документы», уточнила Ютяева.

Отметим, ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял, что на Южном Урале вводить ковид-паспорта не собираются.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России, по данным соцопроса SuperJob, выступает против введения ковид-паспортов.

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