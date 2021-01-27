Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Суд приговорил жителя Екатеринбурга к шести месяцам колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Гражданин передвигался по городу на иномарке без водительских прав и соответствующего удостоверения. Автомобиль остановили представители ГИБДД, которые выявили факт правонарушения. Водитель активно предлагал взятку, хотя мужчину предупредили, что за это действие грозит уголовная ответственность.

«Он продолжал проявлять настойчивость и положил 15 тысяч рублей в карман передней пассажирской двери патрульной автомашины», — сообщили в управлении СКР.

Суд признал доказательства следователей достаточными для вынесения приговора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге осудили бывшую замглавы свердловского управления ФССП.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывшая замглавы свердловского УФССП осуждена за коррупцию