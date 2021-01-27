Хельсинки, , 12:44 — REGNUM Власти Финляндии объявили о закрытии многостороннего автомобильного пункта пропуска Иматра для въезда пассажирского транспорта через границу с Российской Федерацией. При этом усилится тестирование проезжающих через другие пограничные пункты. Об этом 27 января сообщает финское издание Yle.

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Новые ограничения, установленные правительством Финляндии в борьбе с распространениями новых штаммов коронавируса, вступили в силу 27 января. Теперь из-за рубежа в страну могут попасть только те работники, чей труд необходим для обеспечения жизнедеятельности общества, — работники логистики, здравоохранения, а также дипломаты и журналисты.

«На пограничном пункте Нуйямаа (Брусничное) пересекающих границу Финляндии и России начнут тестировать на COVID-19 в четверг, 28 января. Вначале пункт тестирования будет обслуживать пассажиров ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. В дальнейшем его график работы планируется увеличить», — говорится в сообщении.

Кроме того, на погранпункте Ваалимаа (МАПП Торфяновка) объемы тестирования будут увеличивать по мере возможности.

Что касается международного пограничного пункта Иматра (Светогорск), то там с конца недели нельзя будет проехать пассажирскому транспорту. Однако сохранятся грузоперевозки. Данное решение финские власти объяснили «необходимостью обеспечить беспроблемную работу медицинских властей».

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