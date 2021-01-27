Клинцы, Брянская область, 27 января 2021, 12:11 — REGNUM Глава администрации города Клинцы Брянской области Фёдор Сушок досрочно ушёл в отставку 27 января. Решение принято депутатами на заседании Горсовета.
Градоначальник покинул пост по собственному желанию. Депутаты приняли отставку, исполняющим обязанности главы Клинцовской горадминистрации временно назначили заместителя главы города Ольгу Раввину, сообщает издание «Клинцы.Инфо».
Фёдор Сушок был избран на должность главы Клинцов в марте 2020 года.