Тверь, , 11:37 — REGNUM Почти девять тысяч человек сделали прививку от СOVID-19 по данным на 26 января, это 39,3% от общего количества поступившей в регион вакцины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Задачу по массовой вакцинации населения от коронавируса поставил президент России Владимир Путин. В Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.

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Всего в тверскую область на данный момент поступило более 22,7 тыс. доз «Спутника V». В течение дня 26 января привились 1 374 человека. В федеральный регистр внесена информация о 6 699 жителях региона, прошедших вакцинацию.

Прививку от COVID-19 в Тверской области можно сделать в 30 учреждениях здравоохранения. В частности, прививку можно получить на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области. Также прививки можно делать в специализированных кабинетах в центральных районных больницах: Вышневолоцкой, Кимрской, Ржевской, Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Торопецкой, Торжокской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской ЦРБ.

С 10 февраля запланировано открытие ещё ряда кабинетов. Кроме того, в регионе появятся выездные прививочные бригады, которые будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Выездные прививочные бригады будут вакцинировать сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.

Записаться на вакцинацию может любой желающий по номеру 122, через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни, а также через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом, минуя регистратуру.