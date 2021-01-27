Хабаровск, , 11:10 — REGNUM В правительстве Хабаровского края рассказали, когда ситуацию с дефицитом бензина на автозаправках устранят — в течение двух-трёх дней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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18 января Хабаровский НПЗ встал на плановую модернизацию. Производство бензина снизилось, поэтому его реализация шла из остатков, а также за счёт закупок на других нефтеперерабатывающих заводах через Санкт-Петербургскую товарно-сырьевую биржу.

Первые перебои с наличием бензина жители Хабаровска заметили 26 января.

Власти региона выяснили, что на шести заправках «ННК» из 33 возник дефицит бензина.

«На прошлой неделе завод проинформировал о закупке требуемых объёмов на январь, однако, по не выясненным причинам приход составов с топливом в срок не состоялся. В результате оперативно принятых мер первый состав с бензином АИ-92 подойдет к городу 27 января. В ближайшие два-три дня ситуация нормализуется», — сообщили в правительстве региона.

По плану ремонт на заводе должен завершиться 29 января, после чего Хабаровский нефтеперерабатывающий завод полностью восстановит объёмы производства.

По информации краевого комитета по развитию ТЭК, ООО «Востокнефтепродукт» реализует в сутки около 500−600 тонн бензина и порядка 400 тонн дизтоплива. Это примерно 15% от выпуска нефтепродуктов на Хабаровском НПЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ярославский НПЗ приступил к промышленному производству автомобильного высокооктанового бензина экологического класса К5 марки АИ-100.