Санкт-Петербург, , 10:25 — REGNUM Жители других регионов России стали чаще покупать квартиры в Санкт-Петербурге. В 2020 году количество таких сделок среди всего объема продаж одного из крупнейших городских застройщиков выросло на 40% в сравнении с 2019 годом, сообщает пресс-служба «Группы ЛСР».

Новостройки в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Больше всего покупателей квартир в Северной столицы из Мурманской области — 8,8%. «Жители данного региона стали на 30% покупать недвижимость охотнее по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

На втором месте оказался «нефтегазовый» Ханты-Мансийский автономный округ — 5,7% сделок от общего числа продаж. Здесь количество сделок за год увеличилось почти на 40%. Далее идут Архангельская область с результатом — 4,3%, Республика Коми — 3,8% и Красноярский край — 3,7%

Рост спроса обусловлен появлением новой возможности — дистанционного оформления сделки. Чаще всего приобретаются студии и однокомнатные квартиры, которыми, как объясняют аналитики, прежде всего сохраняются денежные средства. Кроме того, у таких квартир доступная цена, а при оформлении ипотеки небольшой взнос.

«Для собственного проживания покупатели предпочитали европланировки разной комнатности», — отметил коммерческий директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков.

В среднем на каждого покупателя из регионов пришлось по 41,2 кв. метра нового петербургского жилья.

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