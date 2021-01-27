Монпелье, Франция, , 09:54 — REGNUM Приключенческая ролевая игра Haven выйдет на PS4, Nintendo Switch и PC (в магазине Epic Games Store) уже 4 февраля 2021 года. Об этом сообщалось 26 января на странице студии The Game Bakers в Twitter.

Раньше игра была доступна только на PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и PC (в магазинах Steam и GOG). Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от профессиональных критиков.

Напомним, в Haven геймерам нужно будет управлять двумя влюблёнными, которые решили сбежать на неизведанную планету в поисках себя. Пройти игру можно как в одиночку, так и в кооперативе с напарником.

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