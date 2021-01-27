Владивосток, , 09:17 — REGNUM В Приморье 27 января прошли мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине окончательного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В Приморье живут 99 блокадников.

Губернатор Олег Кожемяко принял участие в торжественном мероприятии на Корабельной набережной возле мемориала «Боевая слава ТОФ». Владивосток и Санкт-Петербург связывают военно-морские традиции, многие защитники Ленинграда служили на Тихоокеанском флоте.

«Мы надеялись, что блокада больше никогда не повторится. Но сегодня, что такое «блокада», узнал весь мир. Конечно, то, что мы все переживаем, не сравнить с далекими событиями, но и сейчас есть свои сложности и трудности. Я желаю всем нам выстоять и победить в борьбе с этим невидимым врагом», — обратилась к собравшимся председатель Владивостокской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Наталия Катченкова.

Напомним, что в январе 1944 года в ходе Красносельско-Ропшинской и Новгородско-Лужской операций советских войск была разгромлена 18-я немецкая армия, осаждавшая Ленинград, и полностью снята блокада города. В честь этого события в Ленинграде 27 января был дан салют.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, согласно официальным данным, проживают 238 жителей блокадного Ленинграда, которые являются получателями выплат по линии Пенсионного фонда.