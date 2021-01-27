Москва, , 08:16 — REGNUM Штаммы коронавируса, которые впервые были выявлены на территории ЮАР и Японии, пока не выявлены на территории России. Об этом 27 января заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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«Роспотребнадзор четко следит за циркуляцией штаммов на территории России. Пока «южноафриканский» и «японский» штаммы коронавируса в России не обнаружены», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, штамм коронавируса 501. V2, или B.1.351, был впервые выявлен в Южной Африке в октябре 2020 г. и, по информации ученых, является более заразным.

Позднее в Японии также сообщили о новом выявленном штамме SARS-CoV-2, однако местные ученые уточнили, что на данный момент тяжело оценить его «уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин».