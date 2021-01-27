Вашингтон, , 01:17 — REGNUM Дополнительные партии вакцин от COVID-19, созданных американскими фармкоманиями Pfizer и Moderna, намерены заказать власти США. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 26 января в ходе брифинга.

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Размер каждого заказ составит 100 млн доз.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря правительство США заказало дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной фармкомпаниями Pfizer и BioNTech. Размер закупки составил $2 млрд.

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