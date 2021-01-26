Париж, , 22:38 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 74 106 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 352 пациента. Об этом во вторник, 26 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 22 086 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,079 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января депутаты парламента Франции от Социалистической партии и партии «Республиканцы» в ходе дебатов высказались против введения в стране повторного, третьего, карантина, для борьбы с распространением COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции парламентарии выступили против введения третьего карантина