Москва, , 17:35 — REGNUM Температурные рекорды были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде в минувший понедельник, 25 января. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Зима в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, воздух в столице накануне прогрелся до +3,8 °C. «Это самая высокая температура, потому что до этого была температура +3,6 °C за 143 года наблюдений», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Вильфанд обратил внимание, что суточный рекорд тепла в Москве был зафиксирован ночью, тогда как обычно температура воздуха достигает максимальных значений в дневные часы.

В Санкт-Петербурге синоптиками был зафиксирован рекордный показатель в +4,5 °C, до этого температурный максимум составлял +4 °C. В Новгороде воздух прогрелся до +3,4 °C при действовавшем рекорде в +3,3 °C.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре рассказали, когда следует ожидать похолодания в Московском регионе.