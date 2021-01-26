Амстердам, , 16:23 — REGNUM Оставить в силе действие комендантского часа решили власти Нидерландов, несмотря на беспорядки, передаёт 26 января Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»

Соответствующее заявление сделал и. о. министра финансов страны Вопке Хукстра:

«Мы не собираемся капитулировать перед людьми, которые бьют витрины магазинов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 26 января свыше 150 человек были задержаны в Нидерландах в ходе протестов, начавшихся 23 января против комендантского часа.

Комендантский час введён в Нидерландах с 21:00 по 04:30 — в рамках противодействия коронавирусной инфекции. Акции протеста охватили несколько городов, включая столицу.

Читайте ранее в этом сюжете: Число задержанных при беспорядках в Нидерландах превысило 150