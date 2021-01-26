Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Смертность в Петербурге от всех причин в декабре 2020 года оказалась рекордной за прошлый год и выросла на 43% по сравнению с показателем декабря 2019 года. В последний месяц 2020 года в городе скончалось 8,59 тыс. человек. Об этом 26 января сообщает «Фонтанка», ссылаясь на имеющиеся у издания данные федерального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

«Показатели избыточной смертности (превышение числа смертей над уровнем аналогичного периода прошлого года) в декабре также оказались самыми высокими по году. Выше было только в мае (47%) и ноябре (46%)», — отмечает издание.

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Официальные итоговые данные по смертности в Петербурге за 2020 год комитетом по делам ЗАГС и Петростатом пока не опубликованы. Как сообщало ИА REGNUM, 18 января 2021 года глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец публично сообщил, что, по предварительным данным, общая смертность в Петербурге в прошлом году выросла на 22,9% по сравнению с 2019 годом. И признал, что большую часть прироста смертности дал COVID-19.

Самый большой показатель смертности, после декабря, был зафиксирован в июне 2020 года, когда официально подтвердили 7106 смертей. На тот месяц пришелся пик первой волны пандемии, на декабрь — пик второй волны.

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