Тбилиси, , 13:26 — REGNUM Школы в Грузии, закрытые из-за пандемии на карантин, могут открыться с 1 февраля. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 января заявил министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Чхенкели на брифинге.

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"Хочу напомнить обществу, что 1 февраля на территории всей страны, кроме Тбилиси, Рустави и Кутаиси, школы продолжат работу уже в классных комнатах. Это очень важно, поскольку для учебного процесса естественной обстановкой, разумеется, является классная комната», — сказал Чхенкели.

Он добавил, что в названных трёх городах возобновление очного обучения отложено до 1 марта, но если в течение семи дней там при тестировании на коронавирус будут выявлять не более 4% носителей SARS-CoV-2, то школы могут открыть раньше. Чхенкели подчеркнул, что учителя будут регулярно проходить тестирование на коронавирус и в школах будет создана «абсолютно безопасная обстановка».

Стоит отметить, что ранее в Тбилиси родители школьников, узнав о продлении дистанционного образования до 1 марта, вышли на акцию протеста, требуя возобновить очное обучение. Ряд общественных движений и оппозиционных партий также начали проводить протестные акции в Тбилиси, на которых заявляли о необходимости открыть школы.

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