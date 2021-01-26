Москва, , 10:11 — REGNUM В России под видом борьбы с вузами-однодневками были уничтожены лицензированные и аккредитованные филиалы в регионах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 января заявил омбудсмен в сфере образования, член федерального политсовета «Партии Роста» Амет Володарский. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ будет увеличено количество бюджетных мест в вузах.

«Увеличение числа бюджетных мест в вузах можно только поприветствовать, ведь с 2016 года количество бюджетных мест сокращалось. У нас есть государственные вузы, где больше 50% студентов обучаются за свой счёт, — сказал Володарский. — Правильно выстраивается акцент на возрождение вузовского потенциала в регионах, который был выкошен Рособрнадзором. Под видом борьбы с вузами-однодневками уничтожили лицензированные и аккредитованные филиалы в регионах».

В результате такой политики, как пояснил Володарский, молодежь массово стала покидать регионы.

«Сейчас время исправлять ошибки, и упоминание регионов в контексте увеличения количества бюджетных мест — это первый шаг, — сказал омбудсмен. — Кроме этого, важно дать зеленый свет и простимулировать частные вузы вернуться в регионы. Международная сертификация подтверждает высокий уровень наших гуманитарных частных вузов. Также в рамках государственно-частного партнёрства нужно вспомнить поручение президента об увеличении доли частного образования в общей системе образования».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в 2021 году будет дополнительно выделено почти 34 тыс. бюджетных мест.

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